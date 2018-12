Piloto Lu Marini apresenta registros de expedições na Caixa Cultural

Da redação

Considerado um dos mais importantes expedicionários de paramotor do mundo, Lu Marini percorreu 22 estados brasileiros durante 9 anos, reunindo registros dos diversos lugares por onde passava. A exposição Pelos Ares: 15.042 Km de Brasil apresenta parte desse material na CAIXA Cultural Curitiba até 06 de janeiro de 2019 (terça a sábado). São 60 fotografias aéreas e vídeos do piloto, além de objetos e um simulador de realidade virtual em que o visitante chega próximo da sensação de voar.

Lu Marini promoverá, na abertura da exposição, dia 13 de novembro, às 19h, uma visita guiada com entrada franca e participação livre.

Na mostra, o visitante pode conferir seis temas centrais: Atlântico, Pantanal, Transamazônica, Rio Tietê, Rio São Francisco e Rio Doce. O conteúdo retrata o litoral brasileiro de norte a sul, a vida selvagem no Pantanal, a realidade da rodovia mais polêmica do país, o sofrimento de quem vive às margens de um dos rios mais poluídos do mundo, as diferenças de outro rio com seus encantos e, por fim, aquela que é a maior tragédia ambiental da história brasileira.

São retratados percursos que somam milhares de quilômetros de uma realidade formada por várias culturas e ecossistemas. Enquanto isso, a exposição promove surpresas e sensações que seguem além da estética ao possibilitar a análise de questões ambientais, sociais e econômicas do País.

“Sempre vou me inspirar nos meus sonhos de infância, no sonho de Dédalo, Ícaro e de tantos homens e mulheres que desejaram cruzar o céu ao lado dos pássaros”, explica Lu Marini. “Foi a minha curiosidade, o amor pela natureza, a sede por descobertas e minha paixão por voar que me levaram a jornadas incríveis e a encontros inesquecíveis”.

Em meio às paisagens vistas de cima, entre o belo e o devastador, estão as histórias de quem encontra na simplicidade uma forma de viver – gente que muitas vezes é vítima de descasos sociais e ambientais. Este é, de fato, o objetivo maior da exposição: permitir se colocar no lugar do outro enquanto promove a reflexão e alimenta a busca por um mundo melhor, mais justo e humano.

Serviço

Exposição Pelos Ares: 15.042 km de Brasil

Onde: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 - Centro

Quando: até 6 de janeiro de 2019

Horário: de terça-feira a sábado, das 10h às 20h e domingo, das 10 às 19h

Quanto: Entrada franca

Classificação indicativa: Livre

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: (41)2118-5427

Patrocínio: Caixa Econômica Federal e Governo Federal