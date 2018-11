Pintor Jorge Mori morre em São Paulo aos 86 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (20), o pintor, desenhista e gravador paulista Jorge Mori. Ele tinha 86 anos e seu corpo será cremado.

Ele estudou pintura com Yoshya Takaoka, em 1944, e realizou sua primeira exposição individual três anos mais tarde, quando tinha apenas 14 anos. Nos anos 1950, viajou a Paris para aperfeiçoar técnicas de pintura, mosaico e afrescos, mas acabou por dedicar-se aos estudos de maneira autodidata, copiando as telas dos grandes mestres expostas no Louvre.

Jorge Mori, que integrou o Grupo Guanabara, composto por artistas de origem nipônica, foi o artista mais jovem a participar da 1ª Bienal de São Paulo, em 1951. Sua arte figurativa participou de exposições individuais e coletivas no Brasil, no Japão e na França.