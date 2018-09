Pioneira no grunge feminista, banda L7 vai se apresentar em Curitiba

Redação Bem Paraná

Após 25 anos, a banda L7 volta ao Brasil para três apresentações. E a melhor notícia: uma delas será em Curitiba, no dia 5 de dezembro, no Hermes Bar (Rua Engenheiros Rebouças, 1645 - Rebouças). Pioneiras do movimento feminista norte-americano no punk/grunge e do Riot grrrl no início da década de 1990, o L7 passará antes no dia 1º de dezembro, no Circo Voador, no Rio, e no dia seguinte, no Tropical Butantã, em São Paulo. Os preços dos ingresso para o show em Curitiba ainda não foram divulgados, mas serão vendidos no Disk Ingresso, segundo a produtora. A abertura do show será com as bandas ruído/mm e The Shorts



A primeira vinda do quarteto ao Brasil foi para a edição de 1993 do extinto festival Hollywood Rock, a mesma em que tocou o Nirvana, Alice in Chains, Red Hot Chilli Peppers e mais. O retorno do L7 ao Brasil é uma realização da Powerline Music, que já trouxe ao Brasil Wavves, Toy Dolls, Built to Spil, Circa Survive e Against Me!, liderada pela vocalista transgênero Laura Jane Grace