Piraquara realiza Caminhada Rosa de conscientização sobre o câncer de mama

Da Redação Bem Paraná

Piraquara realizou, ontem, mais uma Caminhada Rosa. Com o objetivo de despertar o interesse da população a respeito da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero, o evento reuniu aproximadamente um bom número de pessoas no bairro Guarituba, entre profissionais da saúde, servidores de outros setores e comunidade. Ações como esta seguem até o final do mês.

A concentração foi realizada às 8h30, em frente à Regional do Guarituba. Antes do início das atividades, os participantes foram até a quadra de esportes do Centro de Inclusão Social do Adolescente (CISA) para a realização de uma série de exercícios físicos. Instituída em 2013, a campanha Piraquara Rosa tem como objetivo socializar informações sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama.

Vestindo o rosa, o grupo começou a caminhada e seguiu até à Unidade Básica de Saúde Madre Tereza. Lá, os participantes da caminhada foram recebidos com uma mesa de frutas, incentivo à alimentação saudável. A caminhada contou com o apoio da PM na organização do trânsito.

As atividades envolvem as secretarias municipais de Saúde, Assistência Social, Comunicação, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, de Cultura, Esporte e Lazer, além do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher e Rotary.