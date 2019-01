Pisos de madeira: um luxo que não sai de moda

Melissa Mussi | contato@primecomunicacao.com.br

Os pisos de madeira nunca saem de moda. Saiba porquê eles proporcionam luxo e sofisticação aos ambientes

O mundo dos pisos de madeira

É fato que os pisos de madeiras são os queridinhos dos projetos arquitetônicos - desde as décadas de 50 e 60 ele estava presente na maioria dos lares dos brasileiros. A tendência continuou, porém, eles foram se adaptando conforme as necessidades do mercado, estilos e gostos. Por isso, os pisos nunca saem de moda e conquistam variados estilos de cliente, sendo considerados atemporais. A madeira é considerada sinônimo de luxo e sofisticação, proporcionando aos espaços ares de elegância e classe. Além disso, os benefícios da madeira também são o aconchego, sofisticação, praticidade e versatilidade. O décor ganha poder com o uso da madeira, e ao contrário do que muitos pensam, a madeira é prática para limpeza e facilita qualquer decoração para o ambiente. Independente do estilo da arquitetura, o material se adapta ao décor. Por isso, é tão utilizada nos projetos, pois consegue trazer exclusividade com muita personalidade.



Summer Sale na Urban Arts Curitiba

Durante esta semana a Urban Arts Curitiba está com descontos especiais da Summer Sale. Até o dia 07 de fevereiro a Galeria oferece condições especiais e desconto progressivo na compra de quadros e acessórios de arte, como lambe-lambes, almofadas e imãs.

Serviço

Urban Arts Curitiba

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 949 – Batel – Curitiba – PR

(41) 3319-0013 | WhatsApp: (41) 98840-4956

Divulgaão

O piso de madeira traz um toque de sofisticação ao espaço

Entre, a casa é sua!

A ideia do Coworking Espaço Sala é aliar um espaço de trabalho eficaz, prático, mas também confortável e acolhedor. Com isso o Coworking dividiu os ambientes e buscou a assinatura de vários arquitetos que inovaram em cada cantinho misturando estilos, cores e revestimentos. As palavras de ordem são: criatividade e inovação, sendo que cada sala é uma mistura de conceitos arquitetônicos que trazem sofisticação e ao mesmo tempo simplicidade para cada local. A Sudati esteve presente em alguns ambientes, proporcionando vários padrões que são tendências no décor. “É uma grande satisfação fazer parte desse projeto que renovou a decoração dos Coworkings. Hoje em Curitiba existem vários, porém alguns sem proposta de estilo, e realmente o nosso produto contribui no quesito inovação, até no teto nossos padrões foram utilizados”, reforça a Gerente de Marketing Delci Bortolotto.