PKB é ponto de encontro para troca de figurinhas

Curitiba ganha mais um ponto de encontro para troca de figurinhas da Copa do Mundo Rússia 2018 neste domingo (15). O novo espaço será instalado no ParkShoppingBarigüi que irá distribuir gratuitamente alguns álbuns com pacotes de figurinhas na central localizada no piso superior, em frente à Renner. O espaço será montado exclusivamente para troca de figurinhas em parceria com a Panini, das 14h às 20h. Neste dia, o shopping promoverá ativações de distribuição com promotores da marca e mesas para os clientes efetuarem as trocas. A Fnac e a Livrarias Curitiba do PKB também oferecem figurinhas e álbuns para compra.

SERVIÇO

Distribuição de álbuns e figurinhas da Copa do Mundo

Espaço instalado em frente à Renner do ParkShoppingBarigüi

Domingo (15), das 14h às 20h

Venda de álbuns e figurinhas na Fnac e Livrarias Curitiba