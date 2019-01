Da Redação

“Estou fazendo uma reestruturação na empresa. Preciso te demitir para colocar outra pessoa em seu lugar.” Foi assim que Raquel Maria de Camargo Oni, então com 49 anos, foi desligada, no ano passado, da empresa na qual trabalhava desde 2014.

Pós-graduada em controladoria e com MBA em gestão tributária, após a demissão, Raquel cadastrou seu currículo em sites de divulgação de vagas de emprego. Mas não obteve o retorno esperado. Ela considera que preenchia os requisitos necessários para as vagas às quais se candidatava, mas não era chamada para entrevistas ou recebia retornos negativos dos contratantes.

“Não existia um motivo justificável. Comecei a perceber que, apesar de não ser dito abertamente, a minha idade começou a pesar contra”, acredita Raquel.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) referente ao terceiro trimestre de 2018, mais de 12 milhões de pessoas estão desocupadas no País. Dessas, 22% têm entre 40 e 50 anos; e quase 3% têm acima de 60 anos.

Mas, se há empresas que fecham as portas para profissionais maduros por acreditarem em uma suposta defasagem em relação aos recém-formados, há quem os procure justamente por achar que eles transmitem mais tranquilidade e confiança no dia a dia. Foi na MaturiJobs, plataforma que reúne apenas vagas para profissionais acima dos 50 anos, que Raquel encontrou a posição para analista financeiro administrativo na empresa Inovação em Cidadania Empresarial (ICE), função que exerce há três meses.

“A diversidade etária é tão importante quanto as outras. Se todas as pessoas da equipe são jovens, elas podem pensar da mesma maneira”, acredita o CEO da MaturiJobs, Mórris Litvak.

Segundo a professora do curso de pós-graduação em gestão de pessoas da FAAP, Claudia Carraro, as empresas buscam profissionais que aliem conhecimento técnico com inteligência socioemocional, que recebem bem os feedbacks, têm autocontrole diante de situações desfavoráveis e sabem dizer ‘não’, além de cultivar bom relacionamento com os colegas. E os profissionais ‘maturis’ podem trazer essas habilidades na bagagem, após anos de carreira.

Foi em busca de um time com estas competências que a Go Ahead, empresa especializada em desenvolvimento de líderes de venda, investiu na contratação de consultores com idade entre 40 e 59 anos.

É preciso ter olhar humano. A experiência é capaz de antecipar situações difíceis. E isso não se encontra nem na tecnologia, nem no método”, pontua a CEO da Go Ahead, Tatiana Vidal. Como carregam anos de experiência, antes de saírem a campo, os consultores passam por um treinamento para se alinharem com a metodologia da empresa, assim evitam vícios de trabalhos antigos

Freelancer

Uma outra forma de retornar ao mercado de trabalho, após os 60 anos, é se transformar em freelancer. Além de nunca ser tarde para aprender algo novo, experiência de vida contribui muito para o sucesso no trabalho e é uma grande vantagem competitiva. Agora, com bastante experiência e muitas habilidades, encontrar um trabalho de freelancer depende do quanto se está disposto a querer realizar seus sonhos.

Motivos para se tornar um freelancer na maturidade

1 Experiência

As pessoas mais maduras têm muita experiência no trabalho que pode ser aplicada em vários setores. As empresas procuram especialistas nas áreas. Por ter presenciado mudanças no mercado nos últimos 40 anos, quem já passou dos 60 tem opiniões e vivência para compartilhar com os mais jovem. Para começar a trabalhar como freelancer, se deve ter clareza sobre as competências pessoais e saber explicar como a experiência profissional ajudará as empresas a crescer.

2 Habilidades de comunicação

Em geral, quem já viveu mais têm vasta experiência em comunicação com diferentes tipos de pessoas, do chefe ao colega. Não há dúvida de que essa habilidade ajuda a negociar com clientes em potencial.

3 Proteção contra os vigaristas

É preciso atenção: o trabalho no mundo digital não é totalmente seguro. Os usuários da web devem ter cuidado com o crescente número de golpistas. A experiência de vida de uma pessoa permite discrição em situações complicadas, com maiores possibilidade de descoberta de fraudes e de esquivar-se de problemas.

4 Flexibilidade de tempo

Ao freelancer não é cobrado o cumprimento rígido de horários dentro do escritório. Quem optar por este caminho poderá fazer escolhas mais adequadas ao estilo de vida. S

5 Variedade de projetos

Trabalhar num escritório é sinônimo de cumprimento das tarefas indicadas pelo chefe. Você não tem a liberdade de negar trabalhos, mesmo que o projeto pareça tedioso. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais a maioria das pessoas odeia seus empregos.