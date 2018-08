PM cria Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

Uma iniciativa para preservar a cultura literária da Corporação resultou na criação da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná (ALMEPAR). A fundação oficial será às 19h30 desta terça-feira (28/08) no auditório do Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA), localizado no bairro Rebouças, em Curitiba. Durante a cerimônia haverá a posse dos integrantes do grupo.

O evento será presidido pela Comandante-Geral da PM, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, e pelo presidente da Diretoria Executiva da ALMEPAR, coronel reformado Antônio Celso Mendes. De acordo com os idealizadores do projeto, a ideia é resgatar obras literárias feitas por militares estaduais sobre a história da Corporação.

A iniciativa também é para estimular outros policiais que gostam de literatura ou escrevem textos possam colaborar e expor suas obras sobre a temática de segurança pública. O coronel Antônio Celso Mendes tem mais de 15 livros publicados, ocupa a cadeira número 34 da Academia Paranaense de Letras e se aposentou em 1984.

Serviço: Fundação da ALMEPAR para estímulo a produção de obras literárias sobre segurança pública

Data: 28.08.2018 (terça-feira)

Hora: 19h30

Local: Auditório da UNICURITIBA

Endereço: Rua Chile, nº 1.678 – bairro Rebouças/Curitiba (PR)