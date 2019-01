PM diz ter abordado 300 pessoas em primeiro dia de operação na área rural de Brumadinho

Folhapress

BRUMADINHO, MG (FOLHAPRESS) - Para evitar saques em casas que moradores tiveram que abandonar na zona rural de Brumadinho (MG), a Polícia Militar de Minas Gerais iniciou nesta quarta (30) uma operação com acampamentos de policiais pela área.

São 400 policiais divididos em 16 pelotões para cobrir uma área de 400 km². Segundo o major Santiago, porta-voz da PM, os policiais abordaram 300 pessoas para saber se eram moradores ou saqueadores. "Vamos varrer cada milímetro", prometeu.

Na segunda (28), a PM prendeu duas pessoas tentando saquear uma casa atingida em Parque da Cachoeira. Outros dois fugiram. Foram apreendidas três motos.

O efetivo da PM na cidade de Brumadinho chega a 550 homens, além dos 400 na zona rural. A cidade ainda receberá homens do Comando de Operações em Áreas de Mananciais e Florestas (Comaf) para auxiliar os acampamentos em áreas de difícil acesso.

Moradores da comunidade do Córrego do Feijão se sentiram incomodados com a forte presença policial. Pessoas que pediram para não ter os nomes publicados disseram que a PM não é necessária no centro urbano, onde não há criminalidade, e sim em alguns pontos da zona rural.

Eles entenderam a presença dos agentes como mais um constrangimento para a comunidade, já impactada pelas perdas com o desastre de mais de duas dezenas de moradores.