PM prende mais duas pessoas por roubo de bicicletas compartilhadas em Curitiba

Redação Bem Paraná

Mais fora duas pessoas foram presas em flagrante pelo furto das bicicletas compartilhadas Yellow, em Curitiba. Um deles foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta (1) na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, no Jardim das Américas, andando tranquilamente com a bicicleta. Segundo a PM, ele já tem duas passagens na polícia por roubo.

A segunda prisão aconteceu na madrugada de sábado (2) na Rua Itacolomi, no bairro Portão. Ele alegoiu que tinha achado a bicicleta a rua. Foii autuado em flagrante por receptação.

O aplicativo de aluguel de bicicletas chegou a Curitiba em 22 de janeiro e de lá para cá tem sido alvo de ladrões e álvos. Segundo a Yellow, as bicicletas são equipadas com chip de GPS e, portanto, são rastreáveis. Além disso, foram projetadas para que suas peças não sirvam em outros modelos e disparem um alarme caso alguém tente utilizá-las após o travamento do sistema.