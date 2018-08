PMPR lança edital de abertura de concurso público para cadete turma 2019

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Desde às 15h15 horas desta quinta-feira (09/08) está aberto o concurso público para os interessados em ingressar no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Paraná. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 13/08 (horário a definir) até às 17h de 11 de setembro 2018 pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O acesso ao edital deverá ser feito pelo link http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=CFO2019. Estão sendo ofertadas 16 vagas para a Polícia Militar, destas duas são para candidatos afrodescendentes.

Para participar do concurso, os candidatos devem ler atentamente o edital e obedecer aos pré-requisitos básicos. Após aberta, a inscrição deve ser feita pela Internet (www.nc.ufpr.br), mediante o preenchimento do formulário de inscrição, e será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição ou após a homologação da isenção dessa taxa (ver critérios no edital).

A SELEÇÃO – O processo seletivo será regulado pelo edital da PM e terá duas etapas:

a) A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste no processo seletivo da UFPR, o qual será dividido em duas fases, que avaliarão o domínio dos conteúdos das disciplinas do ensino médio, as capacidades de articular ideias com clareza, de relacionar e interpretar fatos e dados e de raciocinar de maneira lógica. (ver www.nc.ufpr.br).

b) Na segunda etapa, realizada no âmbito da PMPR e regulada pelo edital, os candidatos serão submetidos às Provas de Habilidades Específicas (PHE). As PHE tem caráter eliminatório e serão compostas pelas seguintes fases: Investigação Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame da Capacidade Física (ECAFI) e Exame de Sanidade Física (ESAFI).

CFO – O curso de Formação de Oficiais têm duração de três anos e, no primeiro ano, o cadete recebe bolsa auxílio de R$ 3.213,61. Logo após sua formação e passar pela fase de aspirante, ao ser promovido ao posto de 2º tenente, receberá subsídio de R$ 9.544.44.