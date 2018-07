PMs acusados de executar suspeitos em Curitiba são absolvidos

Redação Bem Paraná

Cinco policiais militares acusados de executar três suspeitos em outubro de 2013, no bairro Umbará, em Curitiba foram absolvidos ontem à noite no Tribunal do Júri de Curitiba. Os policiais respondiam em liberdade por triplo homicídio qualificado e fraude processual. Sete jurados - seis homens e uma mulher - participaram do julgamento.

Os rapazes, de 16, 17 e 25 anos, que foram mortos pelos policiais em 2013 eram suspeitos de um assalto. De acordo com a ação, no dia do crime, os três assaltaram uma casa na Rua Waldomira Zortela, no Umbará. Um carro e outros bens foram levados. Na fuga, os ladrões bateram próximo ao local do roubo e abandonaram o veículo.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, abordaram os três jovens, então com 16, 17 e 25 anos. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os jovens foram colocados na viatura e levados até um matagal. Lá, eles foram executados com tiros no peito e na cabeça. A promotoria acredita que pelo menos 16 tiros tenham sido disparados.

Segundo o MP, os policiais também cometeram crime de fraude processual porque mudaram a cena do crime ao colocar armas de fogo ao lado das vítimas para simular um suposto confronto. Um dos policiais também teria, segundo a denúncia, colocado uma informação falsa no Boletim de Ocorrência ao dizer que os jovens atiraram contra os policiais. O advogado Eduardo Milleo afirma que comprovou que os policiais agiram corretamente, derrubando a tese inicial do MP. Ele disse que a decisão deixou os policiais aliviados.

Para o júri popular, foram convocadas 22 testemunhas de defesa. O Ministério Público dispensou as testemunhas de acusação e informou que não vai recorrer da decisão que absolveu os policiais. O advogado afirma que a postura do MP é de respeito pelo conselho de sentença. Quando ao crime em si, o advogado afirma que a tese de que os policiais revidaram os tiros prevaleceu. Segundo ele, os policiais agiram corretamente.

Segundo a família de dos rapazes mortos, os jovens não tinham passagens pela polícia. A mãe de uma das vítimas acompanhou o julgamento e pediu que os policiais fosse condenados.