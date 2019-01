Podemos confirma Alvaro Dias como candidato à presidência do Senado

Há tempos a presidência do Senado Federal não era tão cobiçada. O partido Podemos informou na terça-feira que Alvaro Dias será o candidato do partido à Presidência do Senado. Senador desde 1999, Dias foi candidato a presidente da República no ano passado. Ele recebeu 859 mil votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além de Alvaro, outros parlamentares já se colocaram como candidatos ao comando do Senado, entre os quais a líder do MDB, Simone Tebet, e o senador eleito Major Olímpio (PSL-SP). Com isso, número de candidatos à presidência da Mesa pode chegar a quatro. A eleição está marcada para 1º de fevereiro, e esta pode ser a disputa com o maior número de candidatos desde a redemocratização, em 1985.

O Podemos afirmou ainda defender o voto aberto nas eleições na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Para o partido, a transparência deve prevalecer em todos os atos do poder público, principalmente, em respeito ao direito constitucional do eleitorado brasileiro de saber como votam seus representantes eleito

“O Podemos apresenta e apoia a candidatura do senador Alvaro Dias, parlamentar com experiência e trajetória exemplar, que o credenciam para levar adiante na Casa Legislativa as principais pautas para a recuperação e o desenvolvimento do Brasil”, diz a nota divulgada pelo partido.

O atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), não se reelegeu senador em outubro e, consequentemente, não pode disputar o comando da Casa.