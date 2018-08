Podemos desmente Alvaro e apoia Ratinho Júnior para o governo

Redação Bem Paraná

Contrariando as afirmações do candidato do partido à Presidência da República, senador Alvaro Dias, o Podemos decidiu apoiar a candidatura do deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) ao governo do Estado. A legenda indicou o professor Oriovisto Guimarães - fundador do grupo Positivo - como candidato ao Senado na aliança.

No sábado, na convenção do Podemos, Alvaro afirmou que a legenda com a decisão de seu irmão, o ex-senador Osmar Dias (PDT), de desistir de disputar o governo, a sigla não apoiaria nenhum dos candidatos remanescentes. Na ocasião, Alvaro negou que a desistência de Osmar teria sido motivada pela aliança fechada por ele na disputa presidencial com o PSC - partido ligado a Ratinho Jr no Paraná. "Eu sempre disse, apoiaria um único candidato, o meu irmão (Osmar Dias). Até por ser o meu irmão. Ele não é candidato. Eu não apoio ninguém. Na verdade, eu acredito na soberania do povo do Paraná. O povo do Paraná sabe o que quer. O povo do Paraná é que escolhe", alegou Alvaro.

Ontem, porém, Ratinho Jr anunciou a aliança com a sigla de Alvaro. O candidato a vice-governador é o presidente licenciado da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio/PR), Darci Piana (PSD).