Redação Bem Paraná com assessoria

Há tempos a presidência do Senado Federal não era tão cobiçada. O partido Podemos informou nesta terça-feira (22) que Alvaro Dias será o candidato do partido à Presidência do Senado. Senador desde 1999, Dias foi candidato a presidente da República no ano passado. Ele recebeu 859 mil votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

