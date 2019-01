Polícia Ambiental apreende 3.400 laços utilizados na pesca irregular de caranguejos

PMPR

O Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV) apreendeu, na última quarta-feira (09/01), cerca de 3.400 laços que seriam utilizados na pesca irregular de caranguejos. A ação dos policiais aconteceu em Guaraqueçaba, no Litoral do Estado.

Tudo começou durante um patrulhamento aquático no rio Guaraqueçaba, visando a busca por irregularidades ambientais na área pesqueira. Próximo do local, segundo o batalhão, os policiais encontraram dois sacos dispersos, um pendurado em uma árvore dentro de um manguezal ao lado do rio e o outro no chão.

De acordo com as informações, dentro desses sacos estariam escondidos cerca 3.400 laços, que, supostamente, foram utilizados para a apanha irregular de caranguejos. Os policiais fizeram buscas no manguezal pelo proprietário das armadilhas, mas ele não estava mais no local.

Conforme o batalhão informou, esses materiais são impróprios porque dificultam o controle exigido da pesca, isto é, a separação de caranguejos femininos dos masculinos e o número de capturas permitidas.

Após o fim da ocorrência, os apetrechos foram recolhidos, apreendidos e encaminhados ao posto de Polícia Militar Ambiental da cidade para os procedimentos de praxe. O crime será notificado à Delegacia de Polícia Federal de Paranaguá para a análise dos fatos e a tomada de medidas cabíveis ao caso.