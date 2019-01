Polícia Ambiental encontra toras de araucária em madeireira de Almirante Tamandaré

Redação Bem Paraná com assessoria

Várias toras de araucária foram encontradas em um madeireira de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) pelo batalhão de Polícia Ambiental. A apreensão foi realziada na tarde desta quarta-feira, 30, durante uma fiscalização rotineira. De acordo com a polícia, 179 toras estavam no pátio de uma madeireira que funciona há 15 anos. O número equivale a 60 árvores da espécie que é símbolo do Paraná.

O responsável, que não teve o nome divulgado, informou aos policiais que comprou as toras de outro homem e que pagou R$ 220 por metro cúbico, ou seja, gastou aproximadamente R$ 22 mil na compra de araucárias, uma espécie fadada à extinção no Brasil.

O homem foi encaminhado à delegacia, assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado, já que o crime é considerado de “menor potencial ofensivo”, cuja pena pode chegar a até dois anos de detenção, caso seja condenado pela Justiça.