Polícia ambiental resgata mais de 130 animais silvestres no Boqueirão

Redação Bem Paraná

Oficiais da Polícia Militar Ambiental do Paraná conseguiram resgatar na tarde de ontem (03 de outubro) mais de 130 animais silvestres numa casa no bairro Boqueirão, em Curitiba, graças a uma denúncia.

Ao todo, foram resgatados 132 animais, dentro os quais 17 filhotes de papagaio, um sagui e quatro iguanas. Só de pássaros, por exemplo, foram encontradas doze tipos diferentes de espécie.

O homem de 32 anos, responsável pelos animais, os mantinha em situação de maus-tratos e deverá ser autuado por tráfico de animais. De acordo com a polícia, os animais eram mantidos em gaiolas sujas, expostas ao tempo, e os pássaros apresentavam comportamento atípico.

O suspeito se defendeu alegando que tinha os animais porque gostava de espécies diferentes, mas não conseguiu escapar de ser punido. Ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos e assinar termo circunstanciado, além de ter recebido uma multa de R$ 154 mil.

Já os animais foram entregues aos cuidados do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com exceção dos papagaios, que ficarão com uma instituição especializada no tratamento e cuidados dessa espécie.