Polícia apreende armas e mais de 2,2 mil munições no Paraná

PRF

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na noite deste sábado (19), em duas ocorrências quase simultâneas, duas pistolas e 2.225 munições na região oeste do Paraná. A primeira apreensão foi registrada em Santa Terezinha de Itaipu. Os agentes da PRF desconfiaram de um passageiro de 61 anos de idade, que estava a bordo de um ônibus de linha que saiu de Assunção, no Paraguai, com destino a Florianópolis (SC). Clique aqui para ler a matéria completa no Blog Plantão de Polícia.