Redação Bem Paraná

Em situações distintas, dois veículos carregados com contrabando foram apreendidos por policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) na madrugada desta sexta-feira (11). As ações aconteceram na cidade de Céu Azul, no Oeste do Paraná.

