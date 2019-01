Polícia bloqueia passagem em Brumadinho devido ao risco de inundação

Folhapress

BRUMADINHO, MG (FOLHAPRESS) - A polícia bloqueia neste domingo (27) passagem em Brumadinho, na região da ponte do Rio Paraopeba, devido ao risco de inundação.

Mais cedo, bombeiros iniciaram a evacuação de comunidades de Brumadinho após a constatação de que uma quarta barragem da Vale, com 1 milhão de m³ de capacidade, apresenta risco iminente de rompimento. O alarme de aviso sobre rompimento de barragem soou às 5h30.

Ao todo, 350 deverão ser evacuadas, segundo a corporação.

NEBLINA

A neblina atrapalha na manhã deste domingo (27) as operações de resgate aéreo com helicópteros a partir da base montada na igreja do Córrego do Feijão.

Oficialmente, a lista de mortos chegou a 34 pessoas, segundo os Bombeiros, com oito identificados até a noite deste sábado (26). Ao menos 256 continuavam desaparecidos, ainda de acordo com a corporação.