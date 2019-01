Polícia Civil instaura inquérito para apurar agressões feitas por sargento a ex-namorada

Redação Bem Paraná com assessoria da Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná divulgou uma nota no começo desta tarde de terça-feira, 15, informando que instaurou inquérito para apurar o crime de agressão sofrido por uma mulher na noite do último sábado (12), em Paranaguá, em uma farmácia.

A vítima, que seria ex-namorada do agressor, um sargento da PM, e as testemunhas foram ouvidas pela autoridade policial responsável.

As imagens do circuito de vídeo interno da farmácia estão sendo utilizadas para auxiliar as investigações.

As medidas legais de proteção à mulher, segundo a Lei Maria da Penha, já foram solicitadas junto ao Poder Judiciário, visto que o agressor é ex-namorado da vítima.

O agressor já teria sido afastado das funções.