Polícia espanhola deporta torcedor do River Plate 'de alto risco'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As autoridades espanholas deportaram na última sexta-feira (7) um torcedor "de alto risco" do River Plate. A Polícia Nacional não informou a identidade do deportado, limitando-se apenas a dizer no Twitter que ele já iniciou o processo de volta a Buenos Aires, na Argentina.

Esse é o segundo torcedor deportado pelas autoridades às vésperas da final da Libertadores. Na última quinta-feira, foi deportado Maxi Mazzaro, número dois da principal torcida organizada do Boca Juniors. Em sua chegada a Buenos Aires, ele disse que foi para a Espanha para passar férias em Barcelona e se disse vítima de perseguição.

Os barra bravas recebem atenção especial da Polícia Espanhola, que pretende vetar todos os considerados violentos, como Mazzaro e Rada di Zeo, líder da torcida La 12. Esse último foi liberado para viajar para a Espanha, mas não poderá entrar no Santiago Bernabéu. São esperados milhares de torcedores argentinos para este fim de semana, que também é feriado prolongado no país europeu.

A capital espanhola fez um esquema de segurança especial e que conta com a ajuda de autoridades argentinas. A final terá o estádio do Real Madrid como sede em virtude do ataque de torcedores do River Plate ao ônibus do Boca Juniors, no último dia 24, próximo ao Monumental de Nuñez. A Conmebol enviou a Superfinal da Libertadores para a Europa por não ter "garantias de segurança" das autoridades sul-americanas.