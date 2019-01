Polícia Federal indicia jornalista por vazamento sobre depoimento de Lula

A Polícia Federal (PF) indiciou o jornalista Francisco José de Abreu Duarte pelo crime de embaraço a investigação de organização criminosa. A investigação foi motivada pelo ao vazamento de informações sobre a 24ª fase da Operação Lava Jato, na qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado coercitivamente para depôr.

De acordo com o apurado, o caso passou a ser investigado porque os assessores do político teriam sido avisados de que a operação estava prestes a ser deflagrada. As informações eram sigilosas.