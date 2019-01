Polícia investiga fuga de paciente de hospital em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia civil investiga o desaparecimento do desempregado Rogério Zanelli, 39. Ele foi internado em 11 de janeiro no Hospital Estadual do Mandaqui, em SP, após sofrer convulsões.

A irmã do rapaz, Angélica Zanelli, disse que Rogério fugiu do hospital no dia 20, pela porta da frente. Ele estava descalço e vestia uma calça do hospital. A paciente que dividia o quarto com Rogério disse à família que avisou a enfermeira do setor sobre a fuga, mas foi ignorada. O caso foi registrado no 9 DP (Carandiru). Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo afirmou que abriu investigação interna para apurar o caso.

Preso suspeito de latrocínio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi preso na última quarta-feira um homem de 22 anos, acusado de ser um dos suspeitos de participar do latrocínio (roubo seguido de morte) do empresário Ronald Aparecido da Silva, 44, que foi baleado no peito, no último dia 20 em Sacomã (zona sul), em frente à casa dos sogros. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, outros três criminosos, de 19, 22 e 25 anos, já foram reconhecidos pela mulher do empresário e pelos sogros da vítima, que o acompanhavam no momento do crime.

A Justiça determinou neste sábado (26) a prisão temporária do trio, que estava foragido até a conclusão desta reportagem.