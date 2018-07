Policia Militar retira mais de R$ 15 mil em notas falsas de circulação em Colombo

Redação Bem Paraná com assessoria

A Polícia Militar apreendeu R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) em notas falsas no município de Colombo. A ação aconteceu na tarde de quinta-feira (26/07) por volta das 18h e um homem foi encaminhado à delegacia.

Os militares estaduais da Equipe ROTAM do 22º Batalhão de Polícia Militar, através de informação que um homem encontrava-se com mandado de prisão em aberto em seu desfavor realizaram buscas na região do Bairro Guaraituba. Ao verificar o endereço informado, Rua Bom Sucesso, obteve êxito de localizar o suspeito, sendo realizada a abordagem em frente a sua residência. Com o suspeito os policiais militares não localizou nada de ilícito, mas ao consultar seu nome, constatou-se um mandado de prisão pelo crime de roubo.

Durante cumprimento de mandado de prisão, a equipe policial indagou o indivíduo sobre ilícitos em sua residência, o qual afirmou que havia notas falsas. Diante dos fatos, realizada buscas no interior da casa, onde foram localizadas 156 notas falsas no valor de R$ 100 (cem) reais.

A equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), encaminhado o detido até a sede da Policia Federal, juntamente com as notas falsas, totalizando o valor R$ 15.600,00 reais, para providências de praxe.

ORIENTAÇÕES – As pessoas devem atentar-se principalmente quando às notas são de maior valor, geralmente essas são mais falsificadas. Observar detalhes como a marca d’água, tipo de papel, cor, relevos e outros elementos podem ajudar a identificar o material falso. Se o cidadão suspeitar da tentativa de golpe, deve imediatamente acionar a Polícia Militar para que faça a averiguação necessária.

É importante que a comunidade denuncie casos de repasse de dinheiro falso e outros crimes, para que o golpista e/ou criminoso seja localizado e encaminhado ao órgão competente.