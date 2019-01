Polícia prende suspeito de estuprar criança em cemitério no Água Verde

Blog Plantão de Polícia

O homem suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos por pelo menos seis vezes no bairro Água Verde, em Curitiba, foi preso na manhã desta quinta (10) em sua casa, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo relatos da vítima à polícia, os abusos começaram em janeiro de 2018 na Praça Guanabara, no bairro Água Verde, em Curitiba. Um dos estupros aconteceu no Cemitério Água Verde. Ele ameaçava o menino dizendo que mataria sua família e mantinha contato com o garoto pelo Whatsapp. A família percebeu o comportamento estranho da criança e encontrou conversas no Whatsapp.

