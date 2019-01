Polícia retoma buscas por avião que levava atacante argentino

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As buscas pelo avião que levava o atacante argentino Emiliano Sala da França para o País de Gales na noite de segunda (21), desaparecido desde então, foram retomadas na manhã desta quarta-feira (23).

Após procura sem sucesso durante a terça (22), a polícia de Guernsey retomou os trabalhos com três aviões e um helicóptero, mas ainda não encontrou sinais da aeronave que levava o atleta.

No sábado (19), o jogador de 28 anos foi anunciado como novo reforço do Cardiff, time galês que disputa a primeira divisão inglesa e está na 18ª colocação atualmente. A aeronave de pequeno porte desapareceu dos radares próximo à ilha de Guernsey, no Canal da Mancha.

Sala defendia o Nantes desde a temporada 2015/16 e marcou 12 gols no campeonato nacional de 2018/19, um a menos do que Neymar até agora. Ele custou ao Cardiff 17 milhões de euros (R$ 72,5 milhões) e assinou um contrato de três anos e meio.