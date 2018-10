Polícia Rodoviária lança Operação Padroeira nas rodovias estaduais

Rodolfo Kowalski

A partir das 14 horas desta quinta-feira (11) o Batalhão de Polícia Rodoviária inicia a Operação Nossa Senhora Aparecida nas rodovias estaduais para reforçar o policiamento e a fiscalização durante o feriado. O trabalho envolve as seis Companhias da unidade distribuídas pelo Paraná e segue até às 23h59 de domingo (14).

A operação contará com policiamento ostensivo em toda a malha rodoviária estadual em pontos e horários críticos nas principais estradas que ligam ao Litoral e ao Interior, através de bloqueios, abordagens a veículos, utilização de radares, teste do etilômetro (nível alcoólico), fiscalização de ultrapassagens proibidas, dentre outras.

O objetivo da operação é intensificar a fiscalização com abordagens, bloqueios, atividades rotineiras de verificação de documentação, orientações e de autuação referente às infrações de trânsito rodoviário em diversos trechos para inibir, além da embriaguez ao volante, outras atitudes perigosas como a ultrapassagem em local proibido e tudo o que pode ocasionar acidentes fatais ou não.

A Polícia Rodoviária orienta ainda os motoristas para que, antes de pegarem a estrada, façam um planejamento de sua viagem e cuidem da manutenção do veículo, sendo preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Além disso, também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).