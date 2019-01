Policial morre em queda de helicóptero da PM do Rio na baía de Guanabara

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um helicóptero da Polícia Militar do Rio de Janeiro caiu na baía de Guanabara na manhã desta segunda-feira (14), próximo à Ilha do Governador, na zona norte da capital fluminense. Um dos quatro policiais militares que estavam a bordo morreu.

Segundo a corporação, os agentes sobrevoavam a região para reforçar o patrulhamento da Linha Vermelha, importante via expressa que cruza a cidade de norte a sul, quando houve a necessidade de fazer um pouso forçado na água. Ainda não se sabe o motivo.

Os quatro foram resgatados e socorridos pelo Grupamento Aeromóvel da PM (GAM) e pelo Corpo de Bombeiros, que os encaminharam para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio (centro). Um deles, porém, não resistiu.

O sargento Felipe Marques de Queiroz, 37, havia ficado preso na cabine da aeronave, submerso, e passou por cerca de 20 minutos de reanimação cardíaca no chão, à beira da água. Ele estava na corporação desde 2005 e deixa a mulher e três filhos. Os outros três PMs estão fora de perigo, mas dois fraturaram a perna.

A aeronave era o Fênix 08, um helicóptero leve, modelo H350 BA, que segundo a secretaria de Polícia Militar estava com a manutenção regularizada. A ocorrência está sendo apurada pelo Cenipa, órgão da Aeronáutica responsável por investigar e prevenir acidentes aeronáuticos, com acompanhamento do Centro de Criminalística da PM.

Investigadores foram ao local para fotografar, retirar partes do helicóptero para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que viram o incidente. "A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente", informou a Aeronáutica.

Uma faixa da Linha Vermelha está interditada na altura da Cidade Universitária da UFRJ (Universidade Federal do RJ) para a ação da polícia, segundo o Centro de Operações Rio, da prefeitura.