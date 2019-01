Ponte de madeira do Parque Barigui passa por reformas

SMCS

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou, nesta quinta-feira (10/1), a fazer a substituição de peças danificadas da ponte de madeira que fica próxima ao Salão de Atos, no Parque Barigui. A estrutura atende apenas aos pedestres para travessia do lago e ficará interditada até a conclusão dos trabalhos. A previsão é para que a liberação aconteça em uma semana.

Em janeiro do ano passado, houve necessidade de se repor, emergencialmente, uma peça de eucalipto que se quebrou em razão de chuvas fortes. Na ocasião, foram cerca de 10 dias de interdição. O trabalho agora é preventivo e visa garantir a segurança dos frequentadores.

Pistas renovadas

Até o fim do mês de janeiro, o Parque Barigui ganha também as melhorias das pistas de patinação e aeromodelismo. A pista de patinação terá a área ampliada com um novo piso e espaço de apoio.

Os aeromodelistas serão atendidos com a instalação de um espaço de estar com bancos, caminho até o centro da pista e uma revisão da drenagem.

Manutenção

Ao longo de 2018, o Barigui recebeu pintura de equipamentos, reforma dos banheiros, churrasqueiras, alambrados, cercas, limpeza de lagos, reposição de areia em canchas e playgrounds. Além disso, houve a remoção das plantas invasoras nos lagos e a construção de um novo deck.