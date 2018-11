Ponte Preta contrata Gilson Kleina e Claudinei segue no Paraná Clube

Redação Bem Paraná, com Folhapress

A Ponte Preta oficializou nesta terça-feira (2) a contratação do técnico Gilson Kleina. Sem clube desde agosto, quando deixou a Chapecoense, ele inicia sua segunda passagem pelo time alvinegro e substitui Marcelo Chamusca, que foi demitido no último dia 26.

Caso não conseguisse a contratação de Kleina, a Ponte Preta tentaria levar Claudinei Oliveira, hoje no Paraná Clube.

Ex-Paraná Clube e Coritiba, Kleina tem a missão imediata de encerrar o jejum de oito jogos sem vitórias da Ponte na Série B do Brasileiro. Em sua curta passagem, Chamusca perdeu três vezes e empatou duas. Antes dele, a equipe vinha de dois empates e um revés sob o comando de João Brigatti.

O objetivo maior do novo treinador é o acesso à Série A, o que ele conseguiu em sua primeira passagem pelo clube, em 2011. Na ocasião, o time campineiro encerrou a Série B em terceiro colocado. Kleina só deixou o clube em setembro de 2012 para comandar o Palmeiras.

A Ponte ocupa atualmente a 13ª colocação, com 37 pontos, 8 a menos que o quarto lugar, o Avaí. A distância para o Z-4 é de 6. Restam ainda nove rodadas para o fim da competição.

“Vi vários jogos do time e sei que há condições para voltar a vencer e se recuperar na competição. Então vamos trabalhar muito na tática, na técnica e na gestão desses atletas que aqui estão e já mostraram ser são capazes de fazer bons jogos”, disse Kleina.

A reestreia do técnico no comando da equipe será diante do CRB, no sábado (6), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a partir das 18h30.