Ponte Preta vence Coritiba e assume vice-liderança da Série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - A Ponte Preta finalmente ingressou o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (13), o time paulista derrotou o Coritiba por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, e assumiu a vice-liderança.

Com o resultado, a Ponte chegou aos 59 pontos e ultrapassou três concorrentes na disputa pelo acesso à elite do futebol nacional. Ficaram para trás CSA, Goiás e Avaí, que ainda atuarão nesta penúltima rodada. Londrina e Vila Nova também têm chance de fechar a rodada no G-4

Independentemente dos resultados no restante da rodada, a Ponte não vai sair do G-4. Como CSA e Avaí se enfrentarão em Maceió, o time campineiro chegará à última partida da competição dependendo apenas de si para voltar à Série A.

A chegada da Ponte Preta ao G-4 é impressionante. Após a chegada do técnico Gilson Kleina, o time campineiro embalou e já soma oito partidas de invencibilidade. São sete vitórias e um empate nesse período, além de quatro triunfos consecutivos que alavancaram a equipe à vice-liderança.

No jogo desta terça, o triunfo da Ponte foi definido no primeiro tempo. Leandro Silva (contra), após cruzamento de Ruan, fez o primeiro gol aos 4min. Aos 36min, Júnior Santos recebeu de frente para o gol e chutou forte para definir o placar.

Agora, a Ponte terá um confronto direto na última rodada pelo acesso. A equipe jogará diante do Avaí, no dia 24, em Florianópolis. Já o Coritiba, que amarga a décima colocação, recebe o já campeão Fortaleza.

Em outro jogo desta terça, o Paysandu conquistou uma vitória heroica em Florianópolis. Após estar perdendo por 2 a 0, o time paraense derrotou o Figueirense por 3 a 2 no estádio Orlando Scarpelli.

Com isso, o Paysandu somou a terceira vitória consecutiva e deixou a zona de rebaixamento, atingindo os 43 pontos. Quem ficou para trás foi o CRB, que ainda entrará em campo nesta rodada diante do Londrina.

Na última rodada, o Paysandu enfrentará o Atlético-GO, em Belém, em partida que vai definir sua permanência -ou não- na Série B. Já o Figueirense cumprirá tabela contra o CRB, em Maceió.

Confira os jogos da 37ª rodada:

Ponte Preta 2x0 Coritiba

Figueirense 2x3 Paysandu

15/11 - Fortaleza x Juventude

16/11 - Atlético-GO x São Bento

16/11 - Londrina x CRB

17/11 - Brasil-RS x Guarani

17/11 - CSA x Avaí

17/11 - Sampaio Corrêa x Boa Esporte

17/11 - Vila Nova x Criciúma

17/11 - Oeste x Goiás