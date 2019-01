Ponte recebe o Mirassol em busca da primeira vitória no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (30), às 19h15, no estádio Moisés Lucarelli. O time campineiro busca a primeira vitória no Campeonato Paulista.

Até o momento, a Ponte vem fazendo campanha decepcionante. Depois de terminar 2018 brigando por uma vaga na Série A do Brasileiro até a última rodada, o time não manteve o nível e só somou dois pontos em três rodadas do Estadual. Para piorar, o ataque campineiro está em branco.

Nas primeiras duas rodadas, a Ponte parou em empates contra Oeste, em casa, e Ferroviária, fora. No sábado passado, não foi páreo para o time alternativo do Corinthians, perdendo por 1 a 0.

Esse retrospecto deixa a Ponte na terceira colocação do Grupo A, com dois pontos. Esse é o mesmo número do Red Bull, o vice-líder. A ponta pertence ao Santos, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Para buscar a recuperação, o técnico Mazolla Jr. promete fazer alterações, mas não revelou quem sairá do time. É certo que nomes como o goleiro Ivan, o centroavante Thalles e o lateral direito Luís Ricardo seguirão entre os titulares.

Do outro lado, o Mirassol tenta embalar. Depois de ser goleado pelo São Paulo na estreia, a equipe conquistou quatro pontos nas últmas duas rodadas. Está na lanterna do Grupo C, mas a apenas um ponto da liderança.