Por precaução, bares gay friendly de Curitiba emitem alerta aos clientes

Rodolfo Luis Kowalski e Josianne Ritz, Barulho Curitiba

Bares frequentados pelo público LGBT e gay friendly de Curitiba emitiram alerta para seus clientes na noite deste domingo (28), após ser anunciada a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) na corrida presidencial - vitória esta que foi seguida de uma grande manifestação na região central da cidade, com cidadãos celebrando o resultado do pleito eleitoral. Apesar das mensagens, contudo, é importante destacar que não foi registrada, ao menos até o momento, qualquer ocorrência de violência eleitoral no dia de hoje na Capital.

LEIA REPORTAGEM COMPLETA NO BARULHO CURITIBA