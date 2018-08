Por visibilidade lésbica, viúva de Marielle Franco participa de Seminário em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Agosto é o mês da visibilidade lésbica. A PEITA, em parceria com o Coletivo Cássia, braço LB do Grupo Dignidade LGBT+, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/PR e o Conselho Regional de Psicologia do Paraná estão promovendo eventos de resistência que proporcionem o debate sobre temas relacionados às mulheres lésbicas e bissexuais. Entre os dias 15 e 31 de agosto, serão realizadas oficinas, seminários, bate-papos, mesas redondas e festa em Curitiba.



A programação começa nesta quarta-feira, dia 15, com o Seminário Resistência em Foco: Transformação do Luto em Luta e Lesbianidades. A arquiteta feminista, Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018, conta como transformou o luto na luta pelos direitos das mulheres lésbicas.

Ao seu lado na mesa de debates estará a professora do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade, Angela Fonseca, mediadas pela professora, Andressa Regina Bissolotti dos Santos.



Na quinta-feira (16), o seminário segue com o tema “Horizontes das Pautas das Mulheres Lésbicas: O Que Tem as Militantes à Dizer ao Direito?”. Mônica Benício participa do diálogo juntamente com a historiadora e membro consultora da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB/PR, Heliana Hemeterio dos Santos. A advogada Ananda Puchta, fomenta e direciona o bate-papo.



Os eventos discutem as vertentes do feminismo, o machismo estrutural e sociedade patriarcal, lesbofobia, invisibilidade da mulher lésbica, interseccionalidade, saúde da mulher LB, empreendedorismo, consertos básicos, intervenção urbana e produção artística lésbica.



Eu estou com ela



A PEITA reforça sua relação com as mulheres. A frase “Eu Estou Com Ela” é uma cocriação com o Coletivo Cássia e serve como ferramenta de enfrentamento para lésbicas e bissexuais estamparem no peito o orgulho que sentem das suas respectivas namoradas e também reforça a união e sororidade entre mulheres, independente da sua opção sexual.

Parte da renda das vendas das camisetas será destinada para a reforma da sede do Grupo Dignidade, espaço que dá apoio a população LGBT+ através de atendimentos psicológicos, testagem rápida de HIV e promovendo os direitos humanos LGBT+.



A frase começou a ser vendida em junho, juntamente com o minidoc da Mônica Benício falando sobre como é lutar como uma garota. No vídeo, a arquiteta ressalta: dizer que sou sapatão, na atual conjuntura é um ato político. O restante da entrevista com a militante será divulgada em 2019, quando for lançado o documentário oficial da PEITA. Enquanto isso, no mês de agosto serão lançados, semanalmente, três recortes da fala da militante, contando como e quando se assumiu lésbica.



SERVIÇO - Seminário Resistência em Foco: Transformação do Luto em Luta e Lesbianidades Data: 15 de agosto Hora: 19h Local: OAB Paraná - Rua Brasilino Moura, 253, 80.540-340 Curitiba Entrada gratuita https://www.facebook.com/events/2326394514067734/

- Horizontes das Pautas das Mulheres Lésbicas: O Que Tem as Militantes à Dizer ao Direito? Data: 16 de agosto Hora: 19h Local: Prédio Histórico UFPR - Praça Santos Andrade. Entrada Gratuita https://www.facebook.com/events/2326394514067734/



- Visibilidade Lésbica: direitos, diversidade e amor Data: 18 de agosto Hora: 09h às 12h. Local:Conselho Regional de Psicologia do Paraná - Av. São José, 699 - Cristo Rei. Entrada Gratuita https://www.facebook.com/events/2184561818454633/



- Oficinas & Workshops Local: ​Grupo Dignidade - Av. Mal. Floriano Peixoto, 366 - Centro.

20/08 - Oficina de Lambe-lambe Quem: Karina Gallon - PEITA Hora: 19h



22/08 - Oficina de Elétrica Quem: Mari Donas Valor: R$ 20 + taxa Sympla Hora: 19h



23/08 - Oficina de Hidráulica Quem: Mari Donas Valor: (R$ 20 + taxa sympla)



24/08 - Workshop de Design Thinking Quem: Thállaty Braus https://www.facebook.com/events/215726635789677/



27/08 - Ideias e Ideais de Mulheres Transformadoras Hora: 20h Local: Asteroide - Rua Flávio Dallegrave 2661. Entrada Gratuita https://www.facebook.com/events/301287533958367/