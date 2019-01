Porta-voz da Presidência diz que ajuda de Israel é 'valorosa'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, classificou como 'valorosa' a ajuda oferecida por Israel ao Brasil no trabalho de resgate das vítimas de Brumadinho (MG).

"Neste dia, o Brasil recebeu a valorosa ajuda do Governo de Israel para os trabalhos de resgate de pessoas e estabilização da área. São cerca de 150 homens e mulheres, além de equipamentos para reforçar a importante missão em Brumadinho", disse o porta-voz em pronunciamento feito no fim da tarde deste domingo (27), no hospital Albert Einstein, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado para realização de uma cirurgia.

O primeiro-ministro de Israrel, Binyamin Netanyahu, enviou ao Brasil um avião das Forças Armadas com 150 pessoas e equipamentos que serão usados para auxiliar as autoridades brasileiras na busca por sobreviventes do desastre que deixou centenas de desaparecidos e dezenas de mortos.

A previsão é de que a aeronave pouse no aeroporto de Confins por volta de 22h deste domingo.

"O presidente pediu para o destacar o imediato apoio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Assim que ele realizou o telefonema ontem, logo após o retorno da região [afetada], quase que de imediato mostrando prontidão e aceitação da missão", disse.

Rêgo Barros disse que, mesmo internado, Bolsonaro segue acompanhando os desdobramentos do rompimento de uma barragem de rejeitos da Vale no município mineiro.

"No que toca a Brumadinho, a respeito do rompimento da barragem de Brumadinho, a Presidência da República informa que mantém ativado o comitê para acompanhamento das ações em apoio ao governo estadual e para o assessoramento ao presidente da República."

O porta-voz destacou ainda a atuação do governo de Minas Gerais e disse que ainda não há uma definição sobre o montante de ajuda financeira que o governo federal poderá oferecer ao estado.

"Eu prefiro não adiantar questões referentes a recursos porque não as tenho de pronto, mas sei que esse comitê está prestes a apresentar ao senhor presidente da República propostas nesse sentido", afirmou.