Portuguesa aposta em especialistas em acesso para voltar à 1ª divisão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerada a quinta força do Estado de São Paulo na maior parte de sua história, a Portuguesa inicia a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista neste domingo (19), às 16h, contra o São Bernardo, no Canindé.

A competição é a grande oportunidade para o clube oferecer ao seu torcedor um centenário digno em 2020, O vice-campeonato garante a presença da equipe na elite estadual no ano que vem.

O título representa ainda mais, levaria o time à Copa do Brasil e, quem sabe, à Série D do Brasileiro, caso o Red Bull não fique entre os oito mais bem colocados no Paulista deste ano.

Para a tarefa, que não tem nada de simples, especialmente para um clube que no ano passado lutou para não cair à Série A3 (equivalente à terceira divisão estadual) e montou o time atual às pressas.

O trunfo da equipe é o treinador Luís Carlos Martins, que acumula 17 acessos no currículo, incluindo o título da Série A2 do ano passado, com o São Caetano.

"O caminho é fazer o melhor com o que tem na mão. Assumimos o compromisso e o presidente tem se esforçado para a Portuguesa esquecer esse passado recente e fazer lembrar o clube que sempre foi", disse o técnico, que chegou ao clube no fim do ano passado.

"Diante da realidade do mercado montamos um time competitivo e só está aqui quem teve vontade mesmo de vir", completou.

O técnico deu seu aval a todos os 16 jogadores que chegaram para a disputa da Série A2. Entre eles está Paulinho Santos, já escolhido como capitão e que foi comandado por Martins no São Caetano.

"Nossa torcida sofreu muito nos últimos anos e merece estar na primeira divisão no ano do centenário", disse o capitão, que terá como companhia em campo experientes jogadores, também especialistas em acessos, como o atacante Anderson Cavalo e o lateral Bruno Costa, com boas passagens e títulos na elite, os meias Gerley e André Rocha, ambos ex-Palmeiras, além do lateral Hudson e do zagueiro Lucas Bahia.

Martins ainda reforçará o elenco com jogadores que se destacaram na Copa São Paulo - o time foi eliminado na terceira fase. O técnico já chamou oito atletas que disputaram a competição para o time principal.

Os mais cotados para ganharem a titularidade são o volante Léo e o lateral esquerdo Rickson.

"Eu já esperava por isso porque trabalhei bastante", disse o volante, que tem como característica proteger bem o sistema defensivo.

Com 17 anos, Rickson é um raro remanescente do terrão da Lusa e, apesar de ser o mais novo do elenco, é quem mais tem mais experiência no clube (está na Lusa há oito anos). Sua inspiração é o lateral Marcelo, do Real Madrid.

"Minha característica é chegar no ataque mesmo e também bato falta. Eu vim para ajudar e sei como é a pressão aqui", disse, confiante e ciente da responsabilidade de subir para o profissional da Portuguesa.