Pós-graduação em Psicologia da UFSCar está com inscrições abertas para mestrado e doutorado

Redação Bem Paraná com assessoria

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas até 30 de agosto, próxima quinta-feira, para os cursos de mestrado e doutorado, com início no ano letivo de 2019.

O PPGPsi possui três linhas de pesquisa: Análise Comportamental da Cognição, cujo foco central é justamente a análise comportamental da cognição, com ênfase no estudo da função/aprendizagem simbólica; Comportamento social e processos cognitivos, que tem por objetivo produzir conhecimento sobre interações sociais, processos cognitivos e habilidades psicossociais que afetam os resultados dessas relações, visando a promoção do desenvolvimento saudável e da qualidade de vida; e Neurociência Comportamental e Cognitiva, centrada no estudo de processos psicológicos básicos: aprendizagem, memória, cognição e emoção.

O processo seletivo é composto por três etapas: prova de Língua Inglesa, avaliação dos projetos de pesquisa e defesa oral do projeto. A inscrição deve ser realizada por meio do envio dos documentos listados nos editais, para o endereço [email protected], até o dia 30 de agosto.

Mais informações podem ser obtidas nos editais disponíveis no site do PPGPsi (www.ppgpsi.ufscar.br).