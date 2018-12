Pós Natal: receitas para compensar excessos de quem enfiou o pé na jaca na ceia

Redação Bem Paraná com assessoria

Quem acordou com dor de cabeça, sensação de estufamento e má digestão, depois do Natal é sinal de que exagerou na ceia de Natal. Para ajudar a voltar para os trilhos da dieta, ou começar um 2019 com uma alimentação mais saudável, a Diva Fitness Renata Spallicci tem algumas receitas que podem ajudar, e muito, a compensar a farra do Natal: "quando seguimos uma dieta equilibrada e, de repente, abusamos das comidas gordurosas, doces e bebidas alcoólicas, nosso organismo entende que está sendo agredido – daí o mal-estar”, conta Renata.

Confira as dicas de Renata Spallicci pra uma dieta “Pós Natal”:

1- Consuma alimentos leves

Alimentos leves (com pouca gordura), verduras, legumes, frutas e hortaliças orgânicas são altamente recomendados. Também inclua no cardápio as oleaginosas, como nozes, castanhas, avelã e pistache, que são ótimas fontes de gorduras insaturadas, ricas em selênio (mineral antioxidante que combate aos radicais livres), e auxiliam no controle das taxas de colesterol

2 - Evite comer carnes gordurosas,

Evite a carne de porco, cupim, picanha, costela, durante o período de recuperação, pois o organismo já estará sobrecarregado.

3- Evite Processados

Fuja ao máximo do consumo de embutidos multi-processados, de bebidas alcoólicas e doces calóricos.

Além dessas dicas, Renata ensina a receita do “Cubo Verde” e do Suco Verde, que são uma pedida refrescante para o verão, e que irão potencializar o efeito detox, livrar-se de toxinas, do inchaço e do estufamento no seu organismo após os excessos natalinos:

Cubo Verde

Ingredientes: couve-manteiga (ou substitua por: agrião, folhas ou talo de brócolis);

Modo de Preparo: Lave bem a couve-manteiga, pique, e liquidifique com o mínimo de água possível. Coloque em formas de gelo e congele. No dia seguinte você pode desenformar esses cubos e guardar em sacos plásticos no congelador.

Suco Verde

Ingredientes: 1 folha de couve; ½ abacaxi; 1 pepino; 1 cenoura; 1 cm de gengibre; 200 ml água ou água de coco natural;

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e congele em formas de gelo, ou copos descartáveis. Quando for tomar o suco, bata 4 cubos congelados com o mínimo de água.

Obs: Você também pode acrescentar hortelã, alecrim ou gengibre.

TENHA SEMPRE CUBOS VERDES CONGELADOS:

em vez de usar gelo, adicione o suco verde em cubos a outras receitas de suco. Não se preocupe: eles não vão alterar muito o sabor.