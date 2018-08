'Posso estar acabada por dentro, mas quero mostrar o melhor', diz Simaria em Barretos

Folhapress

BARRETOS, SP (FOLHAPRESS) - A segunda noite da 63 edição da Festa do Peão de Barretos foi marcada pelo retorno de Simaria aos palcos depois de ficar cerca de cinco meses afastada para tratar de uma doença. A cantora dançou, comeu, brincou com a irmã, Simone, e se emocionou com o carinho do público.

"Estamos em cima do palco. Deus é bom", disse Simone durante show que celebra o retorno da irmã. Esse é a maior apresentação que Simaria faz desde o seu retorno à dupla. Afastada para tratar de uma tuberculose ganglionar, doença que causa emagrecimento e queda no desempenho físico, e que atingiu o gânglio do lado direito da cantora, Simaria disse estar muito feliz, mas que ainda está em recuperação.

Nesse momento, a cantora parou e começou a chorar, e foi abraçar a irmã. "Ela está sensível. Hoje ela já chorou no camarim, e eu já chorei. A coisa mais especial da vida é saber que tem um Deus que cuida da gente em qualquer circunstância. Você minha irmã só que tem que agradecer", disse Simone.

Em alguns momentos do show, Simaria parou para beber água, e comer algumas frutas. "Vocês precisam acordar e agradecer pela oportunidade de estar de pé, de caminhar, porque não tem dinheiro no mundo que compre a saúde da gente. O corpo precisa de carinho, de agrado, de água para seu corpo, dê exercícios físicos e leia muito bons livros para que sua cabeça fique cada vez melhor."

Ela disse ainda que esta em recuperação, crê no poder de Deus e que logo estará 100%. "Quando entro no palco, eu não entro para perder, só para fazer bonito. Posso estar acabada por dentro, mas eu quero mostrar o melhor para vocês."

Em outro momento do show, a dupla sertaneja convidou Zilu Camargo para subir ao palco. É a primeira vez que a empresária participa da Festa de Peão de Barretos. Ela estava acompanhada do namorado, o fotógrafo Marco Ruggiero. Na próximo dia 25 de agosto, eles completam sete meses de namoro.

Além de Simone e Simaria, passaram pelo palco principal a dupla sertaneja Jorge e Mateus, com participação do cantor Vinicius, da dupla com João Bosco, e o MC Kevinho com sua "sarrada". Já no palco Amanhecer, o cantor cearence Jonas Esticado agitou o público com sua mistura de forró e sertanejo, seguido pela dupla Zé Ricardo e Thiago encerrando com os Djs Sevenn.