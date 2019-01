Pottker tem fratura no nariz confirmada e desfalca o Inter no Estadual

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - William Pottker está fora da partida entre Inter e Brasil de Pelotas, na próxima segunda-feira. No fim da tarde desta quinta-feira (31), o clube colorado confirmou fratura no nariz do atleta ocorrida após uma cotovelada no duelo com o Veranópolis, quarta-feira.

Pottker tentou voltar, mas precisou deixar o jogo no início do segundo tempo. A suspeita de fratura se transformou em certeza após exames. Nesta quinta, o jogador precisou passar por um procedimento médico no local.

O atleta permanecerá em repouso até domingo e irá se apresentar para avaliação apenas posteriormente. Com isso, está fora da quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

Kaio, volante do Veranópolis, foi expulso após acertar a cotovelada no jogador do Inter. O placar do jogo acabou 1 a 1, com pênalti perdido por Rafael Sobis.

A ausência abre espaço para o retorno de Patrick ou mesmo a entrada de Guilherme Parede, Neilton ou Wellington Silva no time. Sarrafiore e Rafael Sobis também nutrem chance de começar contra o Rubro-Negro no Beira-Rio.