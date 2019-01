Pra quem gosta de churrasco: Curitiba ganha festival da picanha

Redação Bem Paraná com assessoria

A picanha é um dos cortes bovinos mais apreciados pelos amantes de carne. A peça tão saborosa e versátil que pode compor diversos preparos especiais, muito além do famoso churrasco. Pensando nisso, a Rua 24 Horas, um dos pontos turísticos mais tradicionais da capital paranaense, sedia o 1º Festival da Picanha de Curitiba, que será realizado entre os dias 15 de dezembro e 31 de janeiro.

Durante o período do festival, os restaurantes Bávaro Chopperia & Hamburgueria, Pezzo Italian Food e Prinzen, algumas das principais operações da Rua 24 Horas, vão servir pratos especiais que terão a picanha como grande estrela. Os preparos vão desde pratos executivos e massas, até lanches completos, entre eles o delicioso hambúrguer de picanha.

“A picanha sempre foi uma paixão nacional, muito comum em churrascos em todo Brasil. Com o 1º Festival da Picanha de Curitiba, queremos mostrar outras maneiras de saborear essa delícia. Teremos pratos executivos com diversos conceitos, porções e hambúrguer. O evento será uma ótima opção para esse início de Verão em Curitiba”, comenta Luiz Breda, organizador do festival.

Confira o cardápio completo de cada operação:

Bávaro Chopperia e Hamburgueria:

• Double Picanha Bacon Crispy - pão macio com gergelim, 2 hambúrgueres de picanha, queijo cheddar inglês, alface, tomate, bacon crocante em tiras e cebola crispy e batata frita - R$ 29,40

• Picanha mineira – picanha grelhada ao alho e óleo servida com arroz, feijão tropeiro, batata frita e pão de alho crocante - R$ 29,40

• American Picanha - picanha ao molho barbecue artesanal, farofa de bacon, anéis de cebola e mini salada - R$ 28,90

• Brazilian Churrasco de Picanha - picanha grelhada, pão de alho, vinagrete, farofa artesanal e mini salada - R$ 28,90

• Picanha na Pedra - pão macio, farofa artesanal da casa e molho barbecue ou gorgonzola - R$ 45,90

Pezzo Italian Food:

• Buffet com prato livre por R$ 17,90 com 12 pratos quentes, 18 saladas, 4 massas, 4 molhos para massas + adicional de picanha por R$ 9,90

Prinzen:

• Massa com picanha por R$ 26,90 no almoço. O cliente monta o prato com a massa (spaghetti, talharim, risoto ou nhoque) e molho de sua preferência (quatro queijos, ao sugo, rosé, pesto, funghi ou Alfredo).

O 1º Festival da Picanha de Curitiba acontece entre os dias 15 de dezembro e 31 de janeiro, na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar – sem número). Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777.