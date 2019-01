Praias de Arraial do Cabo (RJ) são tomadas por esgoto

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos três praias de Arraial do Cabo (RJ) estão impróprias para banho depois que um temporal atingiu a cidade na última sexta-feira (25) e provocou o rompimento de diversas tubulações de esgoto.

Arraial do Cabo fica na chamada Região dos Lagos, litoral a leste da capital fluminense e que inclui cidades como Búzios e Cabo Frio. Arraial é conhecida por praias de águas claras e presença grande de vida marinha. Essas características levaram o local a ser conhecido como o "Caribe brasileiro".

Neste final de semana, línguas negras de esgoto avançaram para o mar das praias do Forno, Prainha e dos Anjos, e também da lagoa de Monte Alto. Esses quatro lugares foram classificados como impróprios para o banho depois que as águas verde-claras ganharam uma tonalidade marrom.

A concessionária de esgoto da região, a Prolagos, e o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) enviaram amostras da água para laboratórios para determinar a extensão da contaminação. Os resultados devem ser conhecidos nos próximos dias.

Apesar disso, esses locais registraram alto movimento de turistas no final de semana, mesmo com a coloração escura das águas e do forte cheiro de esgoto. Moradores da região relataram que não houve comunicação suficiente por parte das autoridades locais a respeito da balneabilidade das praias impróprias.

As chuvas causaram diversos transtornos na cidade, que sofreu com alagamentos, bueiros transbordando e vias cedendo sob galerias pluviais. Nenhuma morte foi registrada.

A secretaria de Serviços Púbicos trabalha nesta semana na limpeza da rede de drenagem de águas pluviais, no desentupimentos de bueiros e consertos nas áreas em que o asfalto cedeu.

Na Prainha, uma tubulação rompeu bem na divisa do calçadão com o início da faixa de areia, provocando um rio de dejetos em direção ao mar.

Imagens divulgadas pelo portal R7, da TV Record, mostram a cor do mar antes e depois do incidente de sexta. Na foto mais recente, a coloração da água é escura, enquanto na foto mais antiga, a água conserva as características que deram ao local o apelido de "Caribe brasileiro".

Já na praia do Forno, um mutirão de limpeza foi organizado por órgãos da prefeitura e sociedade civil, para o recolhimento de lixos, microlixos e algas mortas nesta terça (29). Mutirão semelhante está previsto para a Prainha no próximo dia 9.

Na praia dos Anjos, uma tubulação de água pluvial que costuma ficar fechada precisou que ser aberta para reduzir a pressão nas galerias. A água da chuva chegou à praia carregando grande quantidade de esgoto que invadiu a galeria.

Em nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo afirmou que "a balneabilidade das praias voltará ao normal com o fluxo das marés". A expectativa é que isso ocorra "nos próximos dias", ainda segundo a prefeitura.

"O município segue realizando todas as ações possíveis para reverter os danos causados, e cobrando providências aos responsáveis pelo esgotamento do município", afirma.

A reportagem ainda não conseguiu contato com a concessionária Prolagos.