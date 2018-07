Pratas-da-casa são responsáveis por 63% dos gols do Coritiba em 2018

Silvio Rauth Filho

Jogadores formados nas categorias de base do Coritiba perderam espaço no time titular após o final do Campeonato Paranaense. Mesmo assim, o ponta Guilherme Parede e o meia Yan Sasse conseguiram se firmar na equipe do técnico Eduardo Baptista durante a Série B. E o principal argumento a favor deles é o número de gols.

Parede e Sasse são os artilheiros do Coritiba no total do ano e também na Série B. O ponta fez oito gols em 25 jogos na temporada – cinco gols em nove partidas na Série B. O meia somou quatro gols em 19 jogos no total de 2018 – três gols em 12 jogos na segunda divisão nacional.

No entanto, os dois não são os únicos pratas-da-casa na lista de goleadores do ano. No total, os jogadores formados na base fizeram 22 dos 35 gols do time no ano, ou seja, 63%.

Jogadores que vieram de outros clubes anotaram 13 gols. Entre eles, os jogadores com mais gols são o meia-atacante Alisson Farias, o goleiro Wilson e os centroavantes Bruno Moraes e Alecsandro, com dois gols cada.

OS ARTILHEIROS DO CORITIBA EM 2018