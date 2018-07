Pré-candidatos ao Governo do Paraná participam de bate-papo nesta sexta

Redação Bem Paraná com assessoria

Com o objetivo de estimular o diálogo e fortalecer a relação entre o governo e a classe empresarial, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) promove, no dia 27 de julho, um encontro com os pré-candidatos ao Governo do Paraná. O II Fórum Gestão Pública Faciap será em Curitiba, a partir das 9 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no link.

Com o tema “Futuro do Paraná”, o fórum contará com a presença dos pré-candidatos ao Governo do Paraná, Cida Borghetti (PP), Dr. Rosinha (PT), Osmar Dias (PDT) e Ratinho Junior (PSD). A edição deste ano irá abordar temas importantes para os empresários paranaenses, como investimentos em infraestrutura, pedágio e rodovias administradas pelo poder público, crescimento econômico, desburocratização, carga tributária, entre outros.

Além de fortalecer a relação entre o governo e a classe empresarial, o fórum também surge como ponte de debate de problemas e soluções. Para o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa, esta é uma ótima oportunidade de incentivar a participação do empresariado na construção de um estado melhor.

“O empresariado paranaense se adianta nesta discussão porque a preocupação em criarmos as condições para um estado mais competitivo não é de agora. Queremos estar envolvidos nos debates em torno do controle de despesas da máquina pública e da criação de projetos de investimentos. E isso passa por um estreitamento no diálogo com os possíveis candidatos às próximas eleições”, afirma o presidente.

A ideia é promover um espaço para que cada pré-candidato apresente suas ideias para o desenvolvimento do Estado nos próximos quatro anos. A conversa será mediada pelo presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa.