Pré-candidatos ao governo do Paraná participam de Fórum de discussão sobre o Futuro do Estado.

Redação Bem Paraná com assessoria

Os quatro pré-candidatos ao governo do Estado participaram do primeiro encontro de político destas eleições de 2018. O encontro foi organizado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Facia), durante o II Fórum Gestão Pública Faciap, onde os participantes respondem a perguntas feitas pela plateia formada por empresários do comércio, setor responsável por 60% dos empregos no Paraná.

Participaram do encontro os pré-candidatos Ratinho Junior (PSD), a governadora Cida Borghetti (PP), Osmar Dias (PDT) e Dr Rosinha (PT). O nome destes candidatos depende da realização de convenções partidárias, que acontecem até dia 5 de agosto, e deverão, se aprovados, ser registrados até o dia 15 de agosto.