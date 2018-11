Pré-venda de ingressos para 'Aquaman' inicia no próximo sábado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pré-venda de "Aquaman" começa no próximo sábado (1º). O longa, dirigido por James Wan e com Jason Momoa ("Game of Thrones") no papel de super-herói, tem previsão de estreia no dia 13 de dezembro, no Brasil.

O filme mostra o herói de Atlântida, que é meio homem e meio atlante, que tenta conciliar os moradores da superfície e seu povo marítimo.

Além de Jason Momoa, também estão na produção nomes como Julie Andrews, Amber Haerd, Nicole Kidman, Dolph Lundgren e Patrick Wilson.

O filme terá a pré-estreia na Comic Con, em São Paulo, que acontece entre 6 e 9 de dezembro.