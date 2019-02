Preço das casas em Lisboa e no Porto sobe 20% em 12 meses

Folhapress

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - O preço dos imóveis em Portugal segue em alta. Dados divulgados nesta quinta-feira (31) pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) mostram que o preço das casas em Lisboa e no Porto subiu mais de 20% no terceiro trimestre de 2018, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Conforme levantamentos anteriores, a capital portuguesa permanece como o município mais caro para se comprar uma casa. O preço mediano do metro quadrado em Lisboa agora é de 2.877 euros (cerca de R$ 12,1 mil). Uma alta de 24,3% em relação ao penúltimo trimestre de 2017.

O valor das casas fica ainda mais elevado nos bairros nobres lisboetas, onde o metro quadrado passa dos 3.500 euros (aproximadamente R$ 14,7)

No Porto, segunda maior cidade portuguesa, dos preços foi de 21,6%, chagando-se à mediana de 1.525 euros (cerca de R$ 6,4 mil) por metro quadrado.

Quando se considera todo o país, a alta foi mais modesta: 7,9%. De acordo com os dados, o valor mediano do metro quadrado em Portugal chegou a 984. No mesmo período do ano anterior, era de 950 euros.

RECUPERAÇÃO

Após um período de retração durante a crise econômica iniciada em 2008, o mercado de imóveis em Portugal tem estado cada vez mais aquecido nos últimos quatro anos.

Com os preços cada vez mais altos, muitos portugueses têm se queixado da gentrificação das grandes cidades. Em Lisboa, a Câmara Municipal, equivalente da Prefeitura, aprovou uma lei para limitar a criação de novas unidades de aluguel por temporada que, segundo especialistas, ajudavam a pressionar o preço das habitações.