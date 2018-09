Preço de venda de imóveis residenciais volta a cair

Da Redação Bem Paraná

O preço de venda de imóveis residenciais em Curitiba voltou a cair em agosto. A queda foi de 0,20%, segundo o Índice FipeZap, que monitora o comportamento do preço de venda de imóveis residenciais em 20 cidades brasileiras. foi a terceira redução seguida. em junho foi de 0,07% e em julho de 0,44%. No acumulado do ano o preço caiu 0,16%. Já a variação dos últimos 12 meses mantém alta de 0,72% na Capital. Na média nacional a queda foi de -0,06% em relação a julho.

Na Capital o preço médio do metro quadrado fechou agosto em R$ 5.718, abaixo da média nacional de R$ 7.529. São Paulo tem o metro quadrado a R$ 9.494 na média, e é o mais caro do País. O mais baixo é de Contagem (MG) — R$ 3.511.

O Índice FipeZap também mostra onde o metro quadrado tem o maior e menor valor por bairros de Curitiba. Em agosto, o metro quadrado mais caro estava no Batel (R$ 7.248), seguido por Campina do siqueira (R$ 7.226), Alto da Glória (R$ 7.213). O mais barato está no Campo do Santana (R$ 2.833).

Apenas seis das 20 cidades monitoraras registraram aumento mensal de preço acima de +0,1%, com as altas mais expressivas foram observadas em: Goiânia (+0,30%), Salvador (+0,26%) e Santo André (+0,16%). Por outro lado, entre as 9 cidades monitoradas que apresentaram queda nominal no preço inferior a -0,10% em agosto, os recuos mais expressivos foram notados em: Florianópolis (-0,49%), Porto Alegre (-0,40%) e Niterói (-0,34%).

